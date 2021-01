Comment recycler vos cendres de bois ?

Plutôt que de les jeter à la poubelle, les cendres de bois peuvent être facilement recyclées à la maison. En effet, les cendres de bois sont riches en sels minéraux, calcium, potasse, silice, magnésium et phosphore. Ces atouts les rendent particulièrement utiles et efficaces pour toutes sortes de tâches à la maison ou au jardin.

Les cendres de bois, 100% écologiques ?

Les cendres de bois sont 100% écologiques à condition qu’elles soient issues de la combustion de bois sec et naturel, non traité, non peint et non vernis. Les cendres de pellets peuvent être également utilisées à condition que les pellets achetés disposent d’un label qui certifie que le produit est 100% naturel, sans agent chimique.

Les cendres de charbon sont exclues car elles contiennent notamment des métaux lourds qui ne sont pas bons pour la santé et l’environnement ainsi que les cendres de flambées allumées avec un allume-feu chimique.

Quelques idées de recyclage.

A la maison, la cendre de bois peut être utilisée pour nettoyer ses vitres ou faire briller l’argenterie ou le cuivre. Dans les deux cas le principe est le même :

Tamisez les cendres pour enlever les gros débris et résidus. Mettez des gants et prenez quelques feuilles de papier journal (encore un bon moyen de recycler), ou un chiffon. Humidifiez légèrement les feuilles de journal, puis trempez-les dans la cendre de bois. Frottez vos vitres. Essuyez le surplus avec une lavette microfibres.

Au jardin, la cendre de bois peut être utilisée pour :

Faire fondre le gel . La cendre de bois est particulièrement efficace en cas de verglas ou gel.

Avant que les gelées arrivent, pensez à mettre de côté de la cendre pour dégeler vos allées, escaliers, cours, devants de porte ou trottoirs. L’avantage par rapport au sel, c’est que la cendre est moins corrosive.

C’est un très bon engrais : Riche en sels minéraux, magnésium, potasse, calcium et phosphore, la cendre de bois apporte des nutriments aussi bien pour la pelouse, que pour le potager, arbres, plants, rosiers, etc. Conseil d’utilisation : 2 poignées maximum de cendres froides tamisées par m². Repousser les indésirables au jardin . La cendre de bois est également un très bon répulsif pour lutter écologiquement contre les limaces, escargots, etc. Conseils d’utilisation : Répandez de la cendre de bois en cercle aux pieds de vos fleurs ou légumes pour les protéger des rampants. Pour être efficace, la cendre doit être sèche. Évitez donc de l’utiliser par temps de pluie.

