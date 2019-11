Comment bien préparer le sol du jardin pour le printemps ?

En ces mois d’automne et d’hiver, c’est le moment de préparer votre terrain, votre sol afin que dès le printemps, il soit prêt pour les nouvelles plantations ou même pour favoriser les anciennes. C'est donc le moment de faire une analyse de votre sol. Des organismes comme la Province de Liège réalisent ces analyses pour des jardiniers amateurs ou il existe également d’autres organismes privés qui réalisent ces analyses.

Et cela sert à quoi d’analyser son sol ?

Ces analyses vont servir à vérifier l’acidité du sol et à évaluer son degré de fertilité. Après avoir envoyé un échantillon du sol par la poste, vous recevez donc un rapport et des conseils afin d’apporter ou non des engrais organiques, par exemple du compost, du terreau ou alors de réduire ou au contraire d’augmenter l’acidité de votre sol. C’est toujours adapté aux plantations que vous envisagez.

Alors un autres conseil pour le sol en hiver ?

Si vous envisagez d’installer un nouveau potager ou un nouveau massif dans un coin du jardin, nous vous conseillons de désherber cette surface durant l’hiver, mais sans utiliser de désherbant chimique bien entendu. Pour cela, vous placez sur votre sol des grands cartons ou une bâche plastique, voire un géotextile. Le principe c’est de ne pas permettre aux plantes d’avoir de la lumière et donc, elles seront détruites petite à petite.

Mais attention il faut couvrir le sol un minimum de 3 mois, voire idéalement 4 à 6 mois. Le principe, c’est donc de ne jamais laisser le sol à nu. Vous pouvez placer vos feuilles mortes, ou de la paille au pied des massifs. Cela évitera l’arrivée des herbes indésirables au printemps prochain.

Plus d'informations sur le site internet d'Adalia.