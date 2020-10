Comment abriter les hérissons dans votre jardin à cette époque ?

La luminosité baisse, les températures chutent… Bref, on a de moins en moins envie de traîner dehors ! Et nous ne sommes pas les seuls…

En effet, il y a un autre petit mammifère plein de piquant qui se prépare tout doucement pour l’hiver en cherchant un abri. On parle bien entendu de la star de nos jardins, le hérisson !



Les hérissons adultes ont normalement commencé leur hibernation, tandis que les plus petits continuent à emmagasiner du poids pour pouvoir survivre à l’hiver. C’est donc possible que vous en aperceviez encore.

C’est donc le moment de s’occuper d’eux, car ils sont très utiles au jardin.

Il joue en effet un rôle crucial pour la biodiversité et l’équilibre des espaces verts. Le hérisson est un excellent chasseur de limaces et insectes en tout genre. Il aide ainsi à protéger les parterres ou le potager de manière naturelle, c’est-à-dire sans utiliser de pesticides. Un indispensable pour tout jardin écologique !



Oui mais un hérisson, ça ne s’achète pas en animalerie… Comment peut-on faire alors pour l’attirer dans son jardin ?

Alors la règle numéro 1, c’est bien entendu de bannir les produits chimiques, qui sont la cause principale de la disparition des populations de hérissons, qui est une espèce aujourd’hui en danger. Attention d’éviter aussi les granulés anti-limaces à base de métaldéhyde. Car les hérissons, en mangeant les limaces, et bien ils ingèrent ce produit !

Il vaut donc mieux préférer les granulés à base de fer (les verts en général).



L’autre grande cause de la disparition des hérissons, c’est la destruction de la nature et des couloirs par lesquels ils se déplacent, car ils se déplacent beaucoup. C’est d’ailleurs pour ça que beaucoup meurent en essayant de traverser les routes…

Oui, le hérisson est très instable et difficile à retenir dans un jardin. Lors de ses sorties, il peut parcourir plus d’un kilomètre dans des milieux variés : talus, cultures, jardins, pelouses. Il revient à son nid mais en change souvent. Pensez donc à laisser des ouvertures dans les clôtures ou des passages sous les portails (10 cm au moins) pour ses allées et venues.

Pour plus d’infos sur ce sujet ou d’autres conseils nature, rendez-vous sur le site d’Adalia sur leur site : ADALIA