Chênée : votre petit-déjeuner gourmand livré à domicile

Nicolas et Natacha, deux Chênéens de 27 et 28 ans sont en train de toucher du bout du doigt un de leurs rêves. Celui de lancer leur concept "La libellule" qui consiste à livrer dans la région Liégeoise des paniers gourmands composés de produits frais, bios et locaux.



Afin de le réaliser, ces deux amoureux de pâtisserie viennent de lancer leur crowdfunding ce lundi avec un objectif de 3500€ qui est déjà presque atteint suite au succès de cette idée.

Il faut dire que des livraisons de petits-déjeuners et paniers gourmands, cela donne vraiment envie, surtout en cette période plutôt morose.



Le service traiteur de boulangerie-pâtisserie " La Libellule " pourrait donc très bientôt voir le jour et sera au service des particuliers mais aussi des entreprises.

Nicolas et Natacha ont prévu de livrer leurs paniers gourmands dans un rayon de 10 kilomètres autour de Liège, ce qui permettra aux villes avoisinantes de profiter de ce chouette concept.



Dans ces paniers gourmands vous pourrez entre autres y retrouver : différents pains au levain, des sandwiches au lait, des miches, des bonshommes au chocolat ou aux raisins, des brownies, des spéculoos, des madeleines vanille et chocolat, des cramiques fondants, des cookies, des croissants briochés, des cakes, mais également des boissons artisanales comme du café glacé à l’italienne, du chocolat chaud, des thés glacés ou encore du jus d’orange maison…



Le concept de "La Libellule" devrait voir le jour très bientôt (début d’année 2021) mais vous pouvez dès maintenant soutenir le projet en vous rendant sur leur page de crowdfunding ou en suivant tout simplement leurs aventures via leur page Facebook "La Libellule".