Chênée : testez les croquettes de HMC créées avec Les Sabots d’Hélène.

Nous avons déjà parlé de la petite entreprise liégeoise HMC et sa carte de croquettes toutes plus appétissantes les unes que les autres que ce soit avec sa carte permanente ou avec ses propositions éphémères. Il faut avoue que Quentin et Arthur ne manquent ni d’initiative, ni d’idées…

Ils nous reviennent avec de nouvelles propositions ?

. © HMC Croquettes C’est le 22 mars dernier que HMC a annoncé deux nouvelles propositions mais cette fois, il s’agit d’une collaboration avec un restaurant bien connu en cité ardente : Les Sabots d’Hélène et son chef d’établissement Marc Carnevale chef de l’établissement, croquettes, basées sur des recettes classiques du restaurant. L’idée pour Arthur et Quentin était d’apporter un coup de pouce à l’Horeca au travers d’une collaboration.

Concrètement, comment cela s’est-il passé ?

HMC propose des croquettes traditionnelles et d’autres plus originales mais toutes sont faites maison, à base de produits de qualité. Or, dans leur assortiment il manquait une croquette de viande et c’est là que le restaurant "Les Sabots d’Hélène" entre en piste avec une proposition de croquettes de viande loin des standards des snackings. Une croquette au bon goût de Liège composée de bœuf de Galice, bière d’Orval, sirop de liège, oignons, raisins… La qualité du bœuf de Galice (probablement une des meilleures du monde) associée à la bière d’Orval donne cette saveur à nulle autre pareille.

Cette collaboration va-t-elle se prolonger ?

. © HMC Croquettes Certainement parce que dans la foulée, une autre nouveauté est née avec la scampi " Tewis-Creol " du nom d’un plat à la carte chez " Les sabots d’Hélène ". Un petit côté exotique, avec cette croquette à base de scampis flambés au rhum brun, déglacée au sucre de canne, et le tout dans une sauce tomatée crème avec du cayenne et d’autres épices. Contrairement à la croquette au bœuf de Galice et à l’Orval qui entrera à coup sûr dans l’assortiment permanent de HMC, la Tewis Creol sera peut-être une production éphémère.

Est-ce que cela veut dire que ce genre de collaborations vont s’étendre ?

Le succès de cette première collaboration est engageant et Arthur comme Quentin verraient bien une collaboration éphémère avec d’autres restaurants… Pourquoi ne pas trouver une croquette aux accents italiens, asiatiques…

Une belle collaboration où les deux parties sont gagnantes…

. © HMC Croquettes C’est ce qu’on appelle un win/win car chacune des parties se retrouve dans cette collaboration car si HMC vend les croquettes sur base de la recette des Sabots d’Hélène, au resto vous pourrez également la trouver à la carte… Il faut vraiment souligner ce genre de collaboration créative plutôt que d’être attentiste durant cette période difficile. HMC Belgium – Rue de Gaillarmont, 95B 4032 Chênée Facebook : HMCBelgium – Croquettes by HMC Téléphone : 0499/48.96.18