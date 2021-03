C-Pouki, la nouvelle génération de créateurs (sur)doués

Son cursus scolaire est complet et diversifié. Un bachelier en mode à la haute école Helmo, une Erasmus en Bulgarie " pour comprendre l’Europe et voir comment les autres pays vivaient", le design textile à l’académie de Bruxelles, un master en accessoires à la Cambre et l’ébénisterie à Verviers, lui permettant de créer elle-même les moules de quelques-uns de ses chapeaux et bobs.

Namuroise de naissance, elle a établi ses quartiers à Liège où elle y trouve un mode de vie plus en phase avec ses aspirations. " Je suis revenue à Liège parce que je m’y sens bien, et que les possibilités de se lancer ne manquent pas ".

. © C Pouki

C Pouki, ce sont plusieurs créations déjà emblématiques. D’abord le sac Mosuo que l’on peut porter de sept manières différentes. " Ce sont des combinaisons de matières différentes, avec une bande reflechissante pour les cyclistes, une petite lampe de poche intégrée et un mousqueton pour les clefs. Il s’agit à chaque fois de pièces uniques ". Et le bob, décliné en une variété de coloris, réversible, à replier avec un petit élastique. L’actualité de C Pouki, c’est aussi le serre-tête et les colliers en paille cousue, créés selon d’anciennes techniques de chapelerie.

Vous pouvez également la retrouver sur sa page Instagram ainsi que sa page Facebook.