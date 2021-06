C’est le grand retour des courgettes, salades et autres primeurs !

. © Zami Jardin

Marc est éducateur de formation et continue de travailler comme tel à temps partiel. Lorsqu’il a créé l’asbl Zami il a voulu lui donner un but social à son projet de jardinage. Cette asbl a pour objectif de développer le maraîchage naturel mais aussi de sensibiliser le public au maraîchage et plus largement à la culture des légumes. L’idée est donc de faire venir les gens sur le terrain découvrir comment poussent les légumes.