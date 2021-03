"Bourvil en toute simplicité et en chanson", un spectacle de Vincent Taloche à voir sans plus tarder sur Auvio

Vincent Taloche a décidé de rendre hommage à Bourvil en créant un spectacle accompagné de musiciens dans le but d’évoquer la vie de ce grand monsieur. Le show "Bourvil en toute simplicité et en chanson" est visible gratuitement dès maintenant sur la plateforme Auvio.

Bourvil en toute simplicité et en chanson © Vincent Taloche

Sa grande passion pour ce comédien mythique ne date pas d’hier. Vincent Taloche raconte qu’il a en fait eu une révélation à l’âge de 5 ans lorsqu’il a regardé la pièce de Bourvil "La bonne Planque" : " Un jour, j’ai vu en noir et blanc, quelqu’un qui faisait rire mon père, ma mère, mes frères aux larmes et qui me faisait rire, ça m’a un peu marqué et près de 5o ans après j’ai toujours la même passion, c’est très vieux comme souvenir. "