Bon plan culinaire de Candice : Le Yakitori de porc laqué

Origines du Yakitori

Le Yakitori qui signifie oiseau grillé en Japonais, est cuisiné sous forme de brochette dont chaque morceau a la taille d'une bouchée. Cette brochette est cuite sur un grille et est composée généralement de poulet.

Son origine remonterait à un document datant de 1674 dans lequel on décrit une méthode de cuisson de la viande grillée grâce à laquelle les japonais préparaient, entre autres, des yakitori. Devenu populaire qu'à partir de 1950, il est devenu un repas habituel pour navetteurs pressés des gares.

Recette de Candice :

Yakitori de porc laqué

Préparation : 25 min.

Cuisson : 15 min.

600g de porc en petits dés

2 gousses d’ail hachées

4 c. à s. de sauce teriyaki

1 c. à s. de miel

Mélangez l’ail, la sauce teriyaki et le miel. Coupez la viande en petits cubes et laissez mariner 30 min.

Enfiler les morceaux de porc sur des pics en bambou ou en bois, mettez-les dans un plat recouvert de papier sulfurisé et enfournez 10 min. dans un four préchauffé à 200°(th. 6-7) en les retournant à mi-cuisson et en les badigeonnant de la marinade en cours de cuisson.



Bon appétit !