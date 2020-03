Blegny Mine crée un film pour ses 40 ans, du charbonnage au site touristique.

Aujourd’hui, cela fait 40 ans jour pour jour que le bruit des machines ne retentit plus. 40 ans que les mineurs ont arrêté l’exploitation de La Houillerie liégeoise après huit siècles de travail acharné. C’était le 31 mars 1980 , une date importante dans l’histoire du charbonnage de Blegny-Mine puisque ce jour-là, la dernière berline de charbon liégeois est remontée du sol à Trembleur. Une aventure technique et humaine qui a marqué la région liégeoise et qui a été une branche importante du développement industriel de notre pays.

La reconversion

Le 31 mars 1980 marque aussi la reconversion du site de Blegny-Mine en un site touristique. Jacques Crul explique "La date de reconvertir le site a été prise bien avant la fermeture de l’exploitation industrielle. C’est un élément important dans la vie de Blegny-Mine et dans la conservation de ce patrimoine en mouvement."

C’est donc après deux mois d’aménagements que Blegny-Mine a pu accueillir ses premiers visiteurs. Le directeur précise : "Il n’a fallu que deux mois, on avait anticipé et fait un certain nombre de travaux." Les mines du site liégeois donnent accès aux galeries souterraines des étages à -30 et -60 mètres.