Stefan Uhoda, homme d’affaires liégeois est venu dans l’émission Vivre ici pour évoquer la grande action de solidarité qui l’a mis en place pour que les personnes sans-abri puissent manger. " On est une équipe de choc et on est prêt à tenir le nombre de semaine qu’il faudra " ce sont les mots de Stefan Uhoda. Il est patron du groupe Uhoda et Cecoforma, homme d’affaires liégeois mais aussi amateur d’art. Il n’a pas été insensible à cette crise sanitaire et c’est naturellement qu’il a annoncé sa grande opération de solidarité dans le restaurant " Le Grand Café de la Gare " dont il est le patron. Tout l’Horeca est fermé, donc il a eu l’idée de réaliser des repas pour les plus démunis avec l’aide d’une équipe de bénévole et de chefs comme Rudy Gielen et ses 6 commis, François Tonglet du Chêne Madame, etc. Cette action a aussi pour but de décharger les associations qui sont débordées en période de crise.

400 repas par jour Bientôt 400 repas par jour pour les démunis au Grand Café de la Gare des Guillemins. - © Tous droits réservés De 200 depuis jeudi dernier, ils vont passer bientôt à 400 repas par jour. Grâce son groupe Uhoda, Stefan Uhoda a fait un don de 200.000 euros. Mais pour espérer rester ouvert jusqu'à la fin du confinement, un appel aux dons a été lancé pour obtenir des moyens financiers nécessaires et les ingrédients pour réaliser des repas. Les dons sont les bienvenus sur sur le compte du CPAS de Liège BE94 0910 2227 9414 grâce auquel les déductions fiscales sont disponible. Stéphane Uhoda précise que "C’est une action de solidarité en partenariat avec le CPAS de Liège et diverses associations de la région. S’il reste de l’argent sur le compte, celui-ci sera redistribué à des associations de personnes déshéritées et à la recherche scientifique."

Associations de personnes sans abris C’est la première fois que l’homme d’affaires s’engageait dans une si grande action, il veut démontrer que " Quand on veut, on peut ". Cette action est à destination des personnes précarisées, on peut ne pas y manger sur place. Le CPAS et plusieurs associations emportent les repas sur place et se chargent d’assurer la livraison des repas. Le restaurant livre aussi des pains, par exemple ce sont 2000 pains qui ont été donnés à l’Armée du Salut. Stefan Uhoda et son équipe s’adaptent en fonction de la demande des associations. Les premiers à bénéficier des repas seront les SDF réunis au parc Astrid par la Ville de Liège, l’ASBL Le Botanique, l’abri de jour de Seraing et bientôt une association de Herstal. Quant au CPAS de Liège, il distribuera des potages aux personnes sans-abri.

Bouli Lanners touché Pour terminer, sur la page Facebook du Grand Café de la Gare (ici), vous retrouverez deux vidéos. Une de Stefan Uhoda qui explique l’action mise en place et une de Bouli Lanners parlant de l’action de solidarité, de son plat préféré et vous encourage à faire des dons. Cette action le touche particulièrement parce qu’il est touché par le covid-19, tout comme son épouse. Vous pouvez aussi découvrir sur cette page Facebook, plusieurs informations pratiques et le menu du jour. Par exemple, au menu de ce mercredi : un plat typique liégeois : des boulets à la sauce liégeoise et jeudi : des chicons aux gratins. Les menus sont les mêmes que ceux présent dans la carte du restaurant. De quoi satisfaire les personnes précarisées, n’hésitez pas à faire un don au numéro de compte : BE69 0018 8400 0078. A retenir : Pour toute aide en espèces ou en nature, solidarite@grandcafedelagare.be

Numéro de compte : BE69 0018 8400 0078.

Tous les dons au-dessus de 40 euros sont déductibles.

Page facebook : www.facebook.com/Grandcafedelagare/ Lorinne J.