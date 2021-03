Bien conserver ses aliments achetés en vrac

. © Mongkol Nitirojsakul / EyeEm

Le contenant en verre est idéal car il se lave très facilement et est totalement imperméable aux odeurs. Muni d’un couvercle étanche, il permet de transporter très facilement les aliments liquides. Il n’est pas nécessaire d’acheter de nouveaux contenants, vous pouvez réutiliser des bocaux avec couvercle qui feront très bien l’affaire. L’inconvénient de ces contenants en verre est qu’ils sont lourds à transporter et qu’ils cassent. La boîte en Inox est une bonne alternative, plus cher que le verre mais ne casse pas.



Eviter les contenants en plastique car en fonction de la qualité du plastique, il peut y avoir un risque de contamination de molécules du contenant en plastique vers l’aliment surtout si cet aliment est chaud, acide ou gras. On gardera donc les contenants en plastique pour les aliments secs, froids et non acides et gras (ex : céréales , pâtes…)