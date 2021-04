Beyne-Heusay : à la découverte des "Folies gourmandes"

Il y a quelques années, nous avions rencontré Christian Maenhout et ses Sweet Cuberdons à Seraing. Aujourd’hui, Christian a revendu son entreprise pour se consacrer à deux autres passions : les délicieuses douceurs sucrées avec ses "Folies Gourmandes" et sa passion pour les produits fermiers avec "Le Meilleur de la terre vient de la ferme" .

Christian Maenhout est confiseur artisanal et c’est tout naturellement qu’il nous propose différentes gammes de bonbons et biscuits comme les macarons, rochers coco, cuberdons, bonbons cassés, gommes, chouchous, guimauves, etc.

On entend de plus en plus décrier les produits sucrés et effectivement si les douceurs sont bonnes au palais, elles le sont moins pour notre santé. C’est là que Christian s’est dit qu’il fallait faire quelque chose et surtout qu’il fallait se bouger pour soutenir nos petits producteurs locaux.

Il est parti du constat que de nombreuses personnes voudraient bien se rendre chez de petits producteurs locaux mais qu’elles n’ont pas toujours le temps et font leurs courses dans de grandes surfaces. C’est ainsi qu’il a eu l’idée de s’installer avec un vaste et beau stand dans la galerie du Cora dès le début mai avec "Le meilleur de la terre vient de la ferme". Comme Christian le rappelle, il devient urgent d’aider nos petits producteurs et nos fermiers.