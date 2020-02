Besoin de vacances ? Vivre ici Liège vous offre un voyage au ski.

Remportez votre séjour de 3 nuits et 4 jours pour 2 personnes en demi-pension dans un hôtel 3 étoiles en Suisse ce jeudi 13 et ce vendredi 14 février, durant l’émission Vivre ici Liège Spéciale "Salon Vert Bleu Soleil" ! Le Salon Vert bleu soleil déposera ses bagages aux Halles des foires de Liège du 13 au 16 février prochains. Ce lieu réservé aux vacances, au tourisme, à la seconde résidence ainsi qu’aux loisirs vous permettra de trouver VOS vacances de rêve. C'est en 1969 que VERT se consacre à la présentation des thèmes " hobby et jardinage ". 20 ans plus tard, les concepteurs décident de développer ses pôles loisirs, vacances et tourisme et c'est durant l'année 2004 qu’il prend l’appellation de Vert bleu soleil.

Connu pour être un salon grand public tourné vers les vacances et les loisirs, il élargit son offre avec des activités culturelles mais aussi sportives.

Vert bleu soleil 2020 L'édition 2020 du salon Vert bleu soleil, c'est plus de 350 exposants composés de sites touristiques, de tours opérateurs et divers hôtels.

L’événement recherche toujours la dernière tendance que ce soit en matière de croisières, de voyages dans des destinations exotiques ou encore des séjours à thème comme par exemple la cuisine. À l’heure d’internet, il est difficile d’entretenir un contact facile avec le client. Mais grâce aux rencontres avec les professionnels, le client se voit proposer divers séjours et repart avec le voyage qui lui correspond. Durant ces 4 jours, le public partira à la rencontre de professionnels de terrain qui partageront avec eux l’amour de leur terroir et de leur patrimoine. Mais aussi d'agents voyages qui ont eux-mêmes expérimenté les destinations proposées.

Qu’est ce que le salon propose ? Il offre des opérateurs privés que ce soit des hôtels, campings, croisières, etc. Des voyages alternatifs comme du tourisme solidaire, échange de savoir-faire. Des voyages culturels aux quatre coins de la planète : le Sri Lanka, le Vietnam ou encore le Portugal.

Le salon présente du tourisme de découverte et de proximité avec des randonnées en Belgique ou en France. Il est également possible de réserver un séjour à la montagne été comme hiver ou ou même un séjour touristique dans un village de vignoble.

Pour finir, les amateurs de lointaines destinations seront servis avec des voyages tels que la République Dominicaine, la Martinique, et bien d'autres îles dont les eaux turquoises font rêver beaucoup d'entre-nous.

Pour les plus gourmands, vous allez vous régaler : Les incontournables fruits de mer de Bretagne, des irish-coffees d’Irlande, en passant par des raclettes et fondues savoyardes de Suisse, les crêpes bretonnes et spécialités wallonnes. Toutes ces bonnes choses seront au rendez-vous pour faire voyager également vos papilles. Infos pratiques : www.vertbleusoleil.be Adresse : Quai de Wallonie, 6. 4000 Liège. Tarifs : 6€. Le jeudi est gratuit pour les dames. Et pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Vivacité ce jeudi 13 et ce vendredi 14 février de 14h à 16h ! Nous vous ferons vivre en direct l'ambiance de ce Salon Vert Bleu Soleil qui promet de nous faire oublier la météo du moment !