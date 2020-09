Bertrand a parcouru l'Europe en train cet été

Chaque jour Pascal Michel met un liégeois à l'honneur dans "Vivre Ici". Aujourd'hui c'est Bertrand Chavet. Il a 30 ans et est l’honneur ce matin dans le Jour Verviers. Professeur d’anglais et d’allemand à l’institut Notre Dame à Heusy, il a visité l’Europe en train pendant 57 jours cet été.

Grace au tiquet interrail qui permet de voyager dans la plupart des pays européens. Une aventure qu'il avait déjà testé il y a quelques années en se concentrant sur les capitales européennes. Cette fois-ci, il s’y est aventuré davantage en visitant l’intérieur des pays comme l’Italie, la Grèce, la Slovénie ou encore la Croatie.

Le voyage en train, une alternative écologique. C’est d’ailleurs un message que Bertrand souhaitait passer : il est possible de voyager sans prendre l’avion et en respectant les mesures sanitaires actuelles. Comme il l’explique à nos confrères de Vers l’Avenir, avec un peu de savoir faire et de bon sens, il est possible de voyager sans problème. Les trains roulent normalement et il faut suivre les directives du pays visité.

Bertrand a voyagé tout seul avec son sac à dos. La plupart de ses étapes étaient programmées mais il s’est parfois laissé aller au fil des rencontres. Il faut dire que le jeune homme dormait dans des auberges de jeunesse. Des endroits propices aux rencontres. L’occasion de partager des bons plans avec ses colocataires d’un jour.

Depuis tout petit il voyage avec ses parents mais le déclic s’est véritablement fait il y a une dizaine d’année à l’âge de 18 ans. Cette année là il part en Nouvelle-Zélande pour une année d’échange. Une expérience qui l’a transformé. Aujourd’hui il rêve de faire un tour du monde et de visiter des pays comme le Tadjikistan, le Brunel ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Toujours en évitant un maximum l’avion et en optant par exemple pour le cargo pour traverser les océans.

Bertrand partage ses bons plans sur Instagram essentiellement avec des photos qui vous feront voyager, mais aussi sur Facebook. Sur sa page, il propose des itinéraires, donne des conseils, des trucs et astuces pour que votre voyage se fasse dans les meilleures conditions possibles.

Pour le suivre : Le Chav' en voyage