Barmanne ou comment laver son linge avec plaisir

Il y a deux ans, Ludovic Roelandt et Paschal Lecloux ont mis ce concept sur pied. BarManne est une laverie automatique, un bar, un espace horeca et un espace polyvalent appelé « Espace Cayenne ».

Laver son linge fait partie des tâches essentielles et incontournables du quotidien de la majorité d’entre nous. L’offre de laverie est large et diversifiée partout dans la ville de Liège mais l’une d’entre elles se distingue par son concept : c’est Barmanne, place du XX août, juste en face de l’ULiège.

Ce concept de laverie salon de thé, c’est Ludovic et Paschal qui l’ont implanté en cité ardente voici presque deux ans.

Sur 300 m², Ludovic et Paschal ont installé 6 machines, 4 séchoirs, un espace horeca, une salle de réunion et des sanitaires. Le principe est simple : pendant que le lave-linge tourne, on mange, on discute, on lit, on étudie ou on se repose, tout simplement.

Après avoir chacun travaillé et exercé divers métiers durant près de 20 ans, ils décident de réunir leurs compétences et de créer leur propre entreprise.

Paschal cuisine, Ludovic s’occupe de l’accueil, des papiers et des comptes.

Après deux ans de gestation de projet, et le refus de pas moins de 8 banques pour financer un projet insolite mais pensé et rodé, Barmanne est né. Et ça fonctionne jusqu’au couperet du confinement il y a tout juste un an. Depuis, le couple a dû réinventer son entreprise et propose en livraison et à l’emporté.

Ainsi, les classiques poulet thaï et pâte al ragu sont proposés en barquette à l’emporté ou à la livraison, carte complétée par le parmentier à la queue de bœuf et la moussaka en bocaux sous vide et stérilisés.

Le couple prend les commandes du samedi au mardi et livre/fait emporter le jeudi et le vendredi. Barmanne est actuellement ouvert du mercredi au vendredi, de 10 à 17 heures.

