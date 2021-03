"Banal", la marque de vêtements bios et durables made in Liège

On vous invite à découvrir aujourd’hui la nouvelle marque liégeoise "Banal". Cette nouvelle marque bio, éco-responsable et vegan a été créée par Jeanne, Nell et Thomas , trois Liégeois d’une vingtaine d’années.

. © 2020 Yiu Yu Hoi

Pour le moment, l’équipe de "Banal" livre en Belgique et en France.

Si vous désirez commander des articles, rien de plus simple.

Il vous suffit de vous rendre sur leur site et de sélectionner les articles qui vous intéressent.

Une fois votre panier rempli, il ne vous restera plus qu’à effecteur le paiement.



Vous pouvez également retrouver toutes leurs nouveautés via leurs pages Facebook et Instagram.