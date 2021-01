Awans : des chips d'artisans à goûter sans plus tarder

Voici des chips très locales car elles sont directement cultivées dans des champs installés à Othée dans la commune d’Awans. Confectionnés avec de bonnes pommes de terre de Laurent Streel le produit est 100% bio, uniquement composé de 3 ingrédients et même le packaging a été conçu pour être trié de manière optimale.



Comment est née cette idée de chips locales et bios ?

Laurent Streel en est l’agriculteur, il tenait à innover en proposant un nouveau produit 100% bio et local. Avec son comparse, Philippe Marc, tous deux amoureux des produits et du terroir ils ont lancé le label Wall’Bio qui va, à terme, regrouper de nombreuses productions bio wallonnes. Les premières sont ces chips d’Awans et les jus de fruits mais d’autres vont rapidement suivre.



Pour les chips, y a-t-il différents goûts ?

Vous trouvez évidemment des chips bio au sel sous une forme traditionnelle ou en allumettes. D’autres goûts suivront mais toute la difficulté réside dans la recherche d’épices bios.



Où les retrouve-t-on ?

Un peu partout dans les magasins bios et de terroir voire même en grandes surfaces.

Ces chips seront distribuées également en grandes surfaces. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à https://www.wallbio.be/ où une carte interactive vous signale tous les endroits où vous trouverez ces produits.