AuNOR : un concept unique de produits de beauté naturels alliant bien-être, santé et écologie

Connaissez-vous le nouveau concept liégeois AuNOR ?

Ce concept unique propose des produits de beauté naturels qui allient le bien-être, la santé et l’écologie. Il s’agit plus précisément de rituels beauté complets pour le corps pour toute la famille et qui visent à protéger en même temps notre belle planète.

Qui se cache derrière AuNOR ?

Audrey Donsin est la fondatrice d’AuNOR concept.

Passionnée par le bien-être, la santé, l’écologie et l’équité depuis de nombreuses années, elle a décidé de mettre à profit ses recherches et ses idées sur le sujet.

Aujourd’hui, au travers d’AuNOR, elle vous aide à prendre soin de vous, de votre corps mais aussi de nos producteurs et notre planète.



Pour en savoir plus sur son concept, rendez-vous sur sa page Facebook "AuNOR" ou via notre podcast Auvio !