Astuce zéro déchet : Je fabrique mon baume à lèvres maison

Pourquoi faire son baume à lèvres maison ?

La plupart des baumes à lèvres traditionnels, non bio, vendus dans le commerce contiennent des molécules chimiques comme l’huile de paraffine issue de l’industrie pétrochimique ou encore des polymères et des silicones qui sont des dérivés de plastique. Vous l’aurez compris, ces baumes à lèvres ne sont pas vraiment naturels puisque qu’ils contiennent de nombreuses molécules chimiques, ils sont couteux et leur emballage est un déchet qui n’est pas recyclable.



Le baume à lèvres fait maison, la solution naturelle et économique !

Naturelle, oui parce que dans sa fabrication, on va utiliser uniquement de :

l’huile végétale de préférence bio : huile d’olives ( idéale pour les peaux sèches), de coco ( excellent hydradant), d’amandes douces ( idéale contre les inflammations et la cicatrisation des crevasses)…

La cire d’abeilles bio : protectrice et apaisante pour les lèvres

Du miel liquide bio: hydratant, cicatrisant et nourrissant

Economique, car un baume à lèvres fait maison ne coûte qu’une cinquantaine de centimes d’euros alors qu’un baume à lèvre classique (ex : Labello) coûte plus de 3 €.

La recette du baume à lèvres

Faite fondre au bain-marie 50 ml d’huile végétale et 7 à 8 gr de cire d’abeille dans un bol ;

Une fois la cire fondue, sortir le bol du feu ;

Y ajouter 1 càc de miel liquide ;

Mélanger au fouet ou à la cuillère ;

Transvaser dans un petit pot en verre préalablement ébouillanté ;

Laisser reposer à température ambiante jusqu'à ce que le baume soit solidifié.

Et voilà le tour est joué, vous aurez un baume à lèvres fait maison à conserver maximum 1 mois à l’abri de la lumière, au frais et avec couvercle pour éviter tout risque de contamination.

La recette du baume à lèvres est disponible sur le site "Magde", le Magazine antigaspi et antidéchets.

