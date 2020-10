Astuce Intradel : Le vinaigre, un nettoyant naturel efficace et pas cher

C’est bien connu, le vinaigre blanc nettoie presque tout à la maison et permet donc d’éviter d’acheter des produits d’entretien coûteux et toxiques pour la santé et l’environnement.



Le vinaigre a de nombreuses vertus :

Le vinaigre blanc est antibactérien. Vous pouvez l’utiliser pour désinfecter votre WC. Mélangé à de l’eau, vous le pulvériser sur les parois de la cuve de votre WC et votre WC sera tout propre.

Le vinaigre est également utile pour lutter contre le calcaire. Utilisez-le pour détartrer votre machine à café, votre fer à repasser ou les têtes de robinet : dévissez la tête du robinet et laissez-là tremper dans un mélange d’eau chaude et vinaigre. Après une dizaine de minutes, la tête du robinet sera complètement débouchée.

Le vinaigre fait briller la vaisselle : il suffit de remplacer le liquide de rinçage par du vinaigre et votre vaisselle ressortira bien brillante du lave-vaisselle.

Voilà quelques exemples d’utilisation du vinaigre blanc pour l’entretien de sa maison.



On trouve beaucoup de recettes sur internet pour nettoyer sa maison à base de vinaigre mais attention, il convient tout de même de respecter quelques précautions d’usage :

On évite de mélanger du vinaigre à une base comme le bicarbonate de soude (ou les cristaux de soude) Pourquoi ? Parce que les projections de la réaction chimique peuvent irriter les yeux. A la fin de la réaction effervescente, ce mélange annule les propriétés de chacun des deux produits.

Il faut éviter le vinaigre dans certains cas : - sur les pierres naturelles comme le marbre, les pierres bleues, le ciment, les pierres calcaires, les surfaces vernies et les autres surfaces sensibles.

- sur les joints de caoutchouc. On dilue le vinaigre pour éviter de les rendre poreux.

- sur les élastiques des vêtements (culottes, langes lavables…) et certains linges synthétiques. On commence toujours, en cas de doute, par faire un test sur un petit coin de la surface à nettoyer pour éviter toute mauvaise surprise.

Ne jamais mélanger du vinaigre avec de l’eau de Javel car le mélange de chlore contenu dans la javel et d’acide dégage un gaz très toxique. Donc on évite de mettre de l’eau de javel après avoir nettoyé son wc avec un détartrant ou du vinaigre qui est acide.



