Astuce Intradel : Donnez une seconde vie à vos jouets !

Bourses aux jouets, magasins de seconde main, brocantes…, il existe de nombreuses possibilités pour se défaire des jouets dont on a plus besoin afin de leur donner une seconde vie. Par contre si en plus de leur donner une seconde vie vous souhaitez que vos jouets bénéficient à des enfants issus de milieux défavorisés, Intradel vous propose de participer à la grande collecte des jouets qui aura lieu ce samedi 17 octobre dans tous les Recyparcs de la zone Intradel.



Tous les jouets en bon état sont acceptés à l’exception des jeux à piles pour des raisons environnementales et des peluches pour des raisons d’hygiène : jeux de société, de construction (lego), poupées, consoles de jeux… mais également les livres pour enfants sont acceptés à condition que ceux-ci soient en bon état et complets.



En participant à cette action, vous posez un geste en faveur de l’environnement mais aussi un geste solidaire en faveur des familles qui sont en difficulté et qui n’ont pas la possibilité d’offrir des jouets à leurs enfants.



La dimension sociale de cette action est donc très importante. Et pour mener à bien cette action, nous collaborons avec de nombreuses associations comme les CPAS, les associations d’aide aux familles, les homes pour enfants ou encore les organisations d’aide aux sans papier, la croix rouge, etc… qui vont pouvoir recevoir les jouets collectés qui seront redistribués à leurs bénéficiaires.



La collecte des jouets dans les Recyparcs existe depuis 16 ans et rencontre un grand succès. En 2019, 11 000 jouets ont pu être collectés et redistribués grâce à cette action. Cette année, nous espérons en collecter autant voir plus car cette crise sanitaire a mis en difficultés de nombreuses familles qui se retrouvent avec peu de moyens financier mais qui ont aussi l’envie de faire plaisir à leurs enfants, c’est la raison pour laquelle nous comptons sur votre générosité.

En résumé :

Samedi 17 octobre dans tous les Recyparcs

Heures d’ouverture des Recyparcs : de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00

