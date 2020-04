Antoine Donneaux : "La vidéo de Jason au Quick était un délire"

Plus

Ce jeudi, Pascal Michel a invité l’imitateur Antoine Donneaux. Ce dernier a évoqué son parcours professionnel et les vidéos qu’il poste sur les réseaux sociaux. Durant cette crise, le secteur de la culture doit se réinventer. Beaucoup d’artistes utilisent les réseaux sociaux pour transmettre leur art. C’est une manière pour eux de continuer à divertir le public. C'est le cas d'un humoriste de la région de Durbuy. Antoine Donneaux se définit comme talentueux, élégant et charismatique. Il y a quelques jours, il a posté une vidéo devenue virale dans laquelle il joue le rôle de Jason, un amateur de fast-food.

Nouveau moyen de communication Antoine Donneaux exerce toujours son activité professionnelle principale dans le lettrage publicitaire et l’impression. Toutes ses activités sont à l’arrêt. C'est avec les réseaux sociaux qu'il a trouvé un nouveau moyen de communiquer. Le confinement est un moyen de se perfectionner dans un domaine, l’humoriste a trouvé le sien. " J’ai toujours fait des vidéos. Maintenant, j’ai le temps donc l’inspiration vient plus facilement. Je travaille plus sur le montage. J’en ai profité pour m’exercer à ce niveau-là. " explique Antoine Donneaux.

800.000 vues Vous avez sans doute vu cette vidéo d’Antoine Donneaux, " Jason au Quick " qui compte plus de 800.000 vues. " J’ai entendu la réouverture du McDonalds qui a créé d’immenses files le long des routes. Suite à cela, j’ai imaginé le personnage de Jason, un fan de Quick qui décide de s’y rendre deux jours avant l’ouverture. " raconte-t-il. Récemment, Antoine Donneaux a sorti une seconde vidéo " Jason au magasin de bricolage ". Il affirme : " Jason est dans ma tête depuis longtemps. Je l’ai concrétisé avec la vidéo du Quick. Je ne cache pas l’envie de faire Jason à l’école, Jason fait du kayak, etc. " L'imitateur ne se met pas la pression et sort une vidéo selon l’envie et l’imagination.

Nouveaux objectifs L’humoriste explique qu’il n’y avait pas d’objectif derrière ses vidéos. " C’était un délire, j’étais étonné que la vidéo ait autant fonctionné. Maintenant, plus de gens me suivent et découvrent mes spectacles. Avec Jason, je rajoute un personnage à mon panel. " Il est important de se diversifier dans tous les domaines. Selon lui, sa société d’impression et de lettrage publicitaire n’est pas prête de rouvrir. Il va proposer sur son site a-impression.com, des plexis pour les comptoirs, des masques en tissus, jetables et imprimés. Retrouvez les aventures de Jason et toutes les informations concernant Antoine Donnaux sur sa page Facebook : Antoine Donneaux-imitateur et sur son site internet Antoinedonneaux.be Lorinne J.