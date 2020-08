Anicca, Miss Liège, fait trembler le foot écossais

Chaque jour, Pascal Michel met en avant un.e liégeois.e à l’honneur dans " Vivre Ici ". Ce lundi, c’est Anicca Van Hollebeke la liégeoise qui défraie la chronique. Elle à la particularité de faire la Une du "Sun" écossais et aussi des journaux du groupe Sudpresse qui relaient l’information.

Qui est Anicca Van Hollebecke?

C’est tout simplement Miss Liège. Elle a également décroché la place de deuxième dauphine de Miss Belgique 2020. La jeune demoiselle habite Faimes, elle suit des études de Management du Tourisme à la Haute École Charlemagne, et elle est véritablement au cœur d’un scandale qui fait trembler le milieu du foot écossais.

Retour sur les événements

Il y a 15 jours, le footballeur Boli Bolingoli, qui joue au Celtic Glasgow, reconnait ne pas avoir observé la quarantaine obligatoire lors de son retour de vacances en Espagne. Il a même disputé un match de championnat. Seul hic, il a été contrôlé positif à la COVID 19. La première ministre écossaise s’indigne face à ce comportement et menace ni plus ni moins d’arrêter le championnat de football d’Ecosse. Le directeur de la ligue dit d’ailleurs à ce propos : "le fait que quiconque mette en péril la bonne tenue du championnat d’une manière aussi irréfléchie et égoïste est tout simplement impensable". Le joueur présente ses excuses, le club de foot parle d’une action irresponsable vu les conditions actuelles et la situation s’apaise légèrement.

Et Anicca dans tout ça ?

Le footballeur n’a visiblement pas fait le voyage en Espagne tout seul. En menant leur enquête, les journalistes du Sun sont tombés sur des photos de la demoiselle de 24 ans postées sur Instagram. On la voit au bord de la piscine d’un hôtel 5 étoiles de Marbella, au même moment que le footballeur. On la voit également en photo avec une chaine en argent comprenant les initiales BB, celles du footballeur ! Il n’en faut pas moins pour imaginer la relation entre les deux tourtereaux. Depuis les photos ont été retirées des réseaux sociaux Le journaliste du Sun est venu jusqu’à Faimes pour rencontrer la miss mais celle-ci n’a pas souhaitée réagir.

Le titre de l’article qui lui est consacré dans le journal écossais veut tout dire : "La femme mystérieuse qui a rejoint Boli Bolingoli lors du voyage controversé en Espagne est un superbe mannequin belge". On reste dans la tradition des tabloïds anglo-saxon.