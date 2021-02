Amblève-Schoppen: découvrez les légumes de saison ainsi que la farine du P’tit Maraîcher

Cela fait 3 ans que Linda Schokert et Michel Treinen se sont lancés dans le maraîchage bio par passion car tous deux ont un emploi par ailleurs : Linda est secrétaire et Michel mécanicien industriel.

Effectivement et le tout dans le plus grand respect de la nature et sans un seul produit même ceux tolérés dans l’agriculture biologique. Michel joue avec les plantes amies et ennemies ainsi qu’avec les insectes que ce soit pour polliniser ou gérer les insectes prédateurs.

Et cette année, ils ont agrandi leurs productions en y ajoutant leur propre farine qu’elle soit de seigle, de blé ou d’épeautre.