Amay : un magasin de jouets propose des visites privées virtuelles

Ce lundi matin marquait le début du reconfinement partout en Belgique pour une durée de 6 semaines jusqu’à nouvel ordre. On rappelle bien évidemment que celui-ci arrive dans une période qui est normalement propice aux achats de fin d’année.

Mais les commerces non-essentiels étant obligés de fermer leurs portes, nombreux sont les indépendants à se réinventer en proposant des services en ligne.

C’est le cas notamment du magasin de jouets Amaytois "La Chouette Magique".

Leur fermeture étant un nouveau coup dur, les patrons ont décidé de s’adapter en mettant en place des visites virtuelles via les réseaux sociaux. Ce service vous propose donc de visiter la boutique de manière privée et virtuelle. Après avoir fait votre choix, votre commande pourra ensuite être retirée sur place ou livrée à condition que vous habitiez dans un rayon de 20 km autour d’Amay.



Saint Nicolas sera également au rendez-vous

Le grand patron des écoliers a lui aussi décidé de se joindre à cette belle initiative menée par" La Chouette Magique ". Les patrons ont donc décidé d’organiser un entretien en direct pendant lequel vos enfants pourront poser leurs questions et faire leur demande en échange d’une promesse de sagesse.



Saint Nicolas aura également l’occasion d’enregistrer des messages personnalisés pour les enfants.

On peut donc dire que ce magasin Amaytois a réussi à se réinventer en cette période de crise.

Les patrons espèrent juste que les clients les suivront dans cette initiative.



Le magasin reste également à votre entière disposition via leur téléphone au 085/37.07.44 ou encore via leur page Facebook "La Chouette magique".