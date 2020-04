Agrémentez vos soirées avec les e-dégustations de vins !

Durant ce confinement, vous êtes sans doute devenus adeptes des applications de visioconférence pour faire des apéros à distance avec vos proches . Aujourd’hui, nous vous avons présenté une nouvelle activité en ligne, l'e-degustation , avec la Start-up Liégeoise Diggy . Fabian Chiarini explique : " Diggy est une plateforme d’e-commerce collaborative, on repose sur une communauté d’épicuriens. D’une part, il y a les vendeurs et d’autre part, les acheteurs. Nos vendeurs sont des professionnels et passionnés qui sillonnent l’Italie à la découverte de coups de cœur. Grâce à notre plateforme, ils peuvent les transmettre aux acheteurs."

Dégustation de vins et recette

Tous les jeudis à 18h00, rendez-vous sur la page Facebook "Diggy" pour regarder gratuitement le live de dégustation de vin. Parfois comme ce soir, à 19h00, il y a un atelier cuisine. Si vous souhaitez participer activement à la dégustation, il faut vous inscrire sur le site de Diggy. Vous recevrez un colis de dégustation d'une valeur de 25 euros composé de deux bouteilles de vins. En cette période de confinement, la livraison est offerte dans toute la Wallonie. Fabian Chiarini raconte : " Nous avons confectionné des box découvertes ciblées sur une région et un domaine précis. En s’inscrivant, la personne reçoit la box avec les ingrédients et participe à une table de discussion virtuelle via le site de visioconférence Zoom. " Il poursuit : " Les participants et le professionnel se connectent sur le lien reçu lors de l’inscription. Suite à cela, il y a un échange autour de la découverte du vin, de son histoire, du terroir et de la région. "

Ce soir, vous aurez la chance de participer à un atelier dégustation avec un viticulteur Toscan mêlé à un atelier de cuisine sur la " vraie " recette de la sauce carbonara.