Adrien François: inquiet pour le FIFCL, il propose 3 courts-métrages

Aujourd’hui, Michel Vincent a reçu Adrien François dans l’émission Vivre ici. C’est le directeur du Festival International du Film de Comédie de Liège. Il est venu évoquer ses courts-métrages en ligne et les difficultés dans le monde du cinéma durant cette crise sanitaire. Durant le confinement, tous les moyens sont bons pour les artistes de partager avec leurs publics. Dans l’émission, nous avons déjà évoqué les différents live Facebook des comédiens, acteurs. Aujourd’hui, c’est Adrien François, un réalisateur qui vient partager gratuitement ses courts-métrages sur sa page Facebook et sur la chaîne Youtube Cinélabel films. En 2008, le Liégeois, Adrien François est entré dans le monde du cinéma. Quelques années plus tard, ce passionné de cinéma filmera des courts-métrages humoristiques avec des comédiens belges. A 22 ans, il réalise son plus grand défi, réaliser le court-métrage " Sacré Charlemagne " rassemblant Michel Galabru, Jean Pierre Castaldi, Jean-Luc Couchard, etc. Grâce à l'équipe de Cinélabel, le réalisateur liégeois décide de créer le premier Festival du Film de Comédie Belge, le FIFCL.

Divers courts-métrages Vous pouvez retrouver trois courts-métrages qu’il a réalisés sur sa page Facebook et sur la chaîne Youtube Cinélabel films. Récemment, il a mis en ligne " Promotion Canapé " produit en 2013. Un film avec entre-autre Renaud Rutten, Julien Courbey ou encore Isabelle de Hertogh. La semaine prochaine, vous aurez la chance de découvrir, " Le Couloir " un court-métrage de 2010 avec David Antoine, Thomas Ancora, Stéphanie Van Vyve ou encore Éric Godon. Et puis viendra la diffusion de celui évoqué précédemment " Sacré Charlemagne ".

Le FIFCL menacé ? Du 6 au 10 novembre 2020, le Festival du Film de Comédie de Liège doit avoir lieu mais la situation de la crise sanitaire complique la venue de certaines personnalités nationales et internationales. Adrien François explique : " Nous avons déjà plusieurs accords de principe avec la venue de comédiens nationaux et internationaux, on est un peu en stand-by mais la priorité est à la santé des citoyens. " Quant à l’annulation des événements, il garde espoir : " Il est beaucoup trop tôt pour annuler les événements de fin d’année, je reste positif. Je garde bon espoir à partir de septembre pour maintenir les événements culturels parce que la culture sera un moteur pour relancer l’économie et l’industrie du cinéma. "

Un tournage avec deux Gérard Pour ce qui est des nouveaux projets et futurs tournages, c’est compliqué puisque tout sera décalé. Lui et son équipe attendent toujours plus d’informations du gouvernement wallon et fédéral. Le réalisateur liégeois raconte : " Mon tournage de cet été est reporté à 2021. C’est avec Gérard Jugnot, Gérard Depardieu, Valérie Bonneton, Emmanuelle Galabru et Renaud Rutten. " Il conclut sur une note positive : " Nous restons positifs car le casting est bien là, le scénario est écrit, on donnera tout dès que le confinement sera fini. " C’est un coup dur pour toute l’industrie cinématographique qui doit d’abord terminer les tournages en cours avant le confinement pour en commencer de nouveau. Patience et prudence pour Adrien François et ses équipes. En attendant si vous désirez voir les courts-métrages du réalisateur liégeois, cliquez ici pour la page Facebook et pour la chaîne Youtube "Cinélabel films" cliquez ici. N'oubliez pas d'aller voir le court-métrage d'Arthur Devreux, un réalisateur liégeois, qui fête son anniversaire en confinement sur notre plateforme Auvio en cliquant ici. Lorinne J.