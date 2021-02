A-Vrac-Adabra ! Le concept d'une épicerie ambulante zéro déchet

Marre des emballages plastiques inutiles ? Laissez nous vous présenter le concept "A-VRAC-ADABRA", un commerce ambulant de produits en vrac.



On retrouve la Jalhaytoise, Nadine Lambert aux commandes de cette belle initiative zéro déchet.

Cette commerçante dans l'âme s'est lancée à la conquête des petits villages de notre région en 2019.

Après près de deux ans d'aventure, Nadine se dit ravie d'avoir fait le pas de ce lancer dans ce domaine qui a de plus en plus de succès.