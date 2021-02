A la Petite Gayoule, Lionel vous invite à découvrir ses quiches et fougasses maison

C’est en 2013 que Lionel Vignol ouvre sa Petite Gayoule (petite cage) et propose, sur différents marchés de la région, ses quiches et fougasses artisanales et au goût incomparable. Depuis, il a grandi, grandi… Aujourd’hui, en plus de sa Petite Gayoule ambulante, il ouvre son magasin.



Commençons par ses productions ?

Toutes les préparations de Lionel sont fabriquées à partir de produits frais et de qualité. Dès qu’il le peut, il utilise même les légumes de son potager et les œufs de ses poules. Sinon, il se tourne vers des producteurs locaux et artisanaux car le circuit-court est un peu son crédo.



A propos de ses quiches, que propose-t-il ?

Au-delà de la quiche lorraine traditionnelle, Lionel vous fera découvrir sa quiche forestière, celle aux chicons, la savoyarde, celle au saumon, la tilffoise aux poireaux et champignons et tant d’autres encore. Chaque quiche est entièrement confectionnée maison car notre homme fabrique sa pâte à partir de bon beurre, quant à ses garnitures, Lionel n’est pas chiche et les garnit copieusement de savoureux produits de chez nous.



Vous avez également parlé de fougasses

Ce sont ces pains plats que l’on trouve généralement en Provence. Lionel vous les décline en différentes saveurs comme celle bœuf et oignons rouges, celle au vieux Bruges, au chèvre, au jambon-champignons, poulet-abricot… Le tout, une fois de plus, entièrement confectionné à partir de produits frais locaux et bios quand c’est possible.



Et aujourd’hui La Petite Gayoule ouvre aussi son magasin !

A partir de 17h, Lionel inaugure son magasin et vous attend (règles anti covid respectées) dans un joli magasin où il vend ses produits mais aussi ceux d’autres petits producteurs amis. C’est ainsi que vous y découvrirez des jus de pommes de chez Vicky, les douceurs sans gluten ou lactose des Caprices de Jess, les tisanes d’une herboriste, les glaces de Frysa, les pains de Benoît Segond… J’en passe et d’autres viendront rejoindre ce chouette projet. De plus, Lionel vous proposera également des plats du jour et des desserts.



Quelques détails pratiques ?

D’abord, son magasin se situe au centre du village de Hermalle sous Argenteau à deux pas de l’autoroute E25 et au niveau des horaires, Lionel a pensé à tout le monde. C’est ainsi qu’il ouvre de 9.30 à 14.30 et de 16.30 à 20.30 voire 21h ce qui vous permet de passer chez lui en rentrant du boulot. En même temps, vous le retrouverez toujours sur les marchés d’Embourg le jeudi matin et d’Aubel le dimanche matin. De plus, vous pouvez vous faire livrer à domicile par Takeaway et retrouver ses produits à la Ruche qui dit Oui.



Joli projet…

Cela ramène de la vie dans un village mais ce n’est pas tout… Dans les projets à venir, Lionel envisage un vaste parking jouxtant le magasin mais aussi une terrasse où se restaurer dès que nous le pourrons. Bref, notre homme n’est pas à court de ressources et d’idée…

La Petite Gayoule

Rue Delwaide 10, 4681Hermalle sous Argenteau

Page Fb : Traiteur La Petite Gayoule by Lionel

0498 19 41 49