A la découverte de la boulangépicerie Champain à Wanze

Un bon pain à la mie moelleuse et à la croûte craquante confectionné avec une farine très locale, c’est ce que vous propose la Boulangépicerie Champain de Wanze à côté d’autres produits locaux : fruits, légumes, fromages, chocolats, charcuteries…

Une boulangépicerie est le mariage d’une boulangerie avec une épicerie ?

C’est tout à fait ça et plus encore car au départ, le projet est né de la collaboration de deux familles de cultivateurs bio wanzois qui avaient à cœur de créer une boulangépicerie avec des produits locaux et bio. Il s’agit de la Ferme Schiepers et de la Ferme bio du Val Notre-Dame qui ont créé le Champain.

Le Champain est donc un circuit-court du champ au pain ?

C’est le circuit le plus court possible entre les céréales qui sont cultivées à Wanze dans les champs de la vallée de la Mehaigne, juste derrière la boulangépicerie et moulues avec savoir par des meuniers artisanaux locaux. Résultat : vous obtenez une farine biologique et garantie sans aucun additif ni améliorant.

Cette bonne farine locale est ensuite travaillée avec passion…

Julien et Maxime, deux boulangers passionnés aiment vous partager des recettes toujours plus savoureuses et ne ménagent pas leur temps car tous les pains fermiers sont bio et 100% naturels travaillés au levain et à fermentation longue de 48h. Ensuite, ils sont façonnés de manière artisanale et cuits sur pierre.

A propos des céréales cultivées, il y en a des moins connues…

Vous avez évidemment du froment mais aussi de l’épeautre, du triticale (céréale hybride entre le blé et le seigle), du petit épeautre, u quinoa… Et dans les projets, il y a le souhait de cultiver à nouveau d’anciennes variétés locales. Toutes ces différentes céréales permettent des variétés de pains savoureux.

Mais une boulangépicerie c’est aussi une épicerie ?

Effectivement et vous y retrouvez tous les produits de base dont vous avez besoin chaque jour comme des pommes de terre, fraises et légumes de saison de la ferme du Val Notre-Dame et de la ferme Schiepers mais aussi des fromages, chocolats, boudin... A chaque fois, ce sont des produits locaux et très souvent bio issus d’une agriculture s’inscrivant dans une démarche responsable et durable. Ils proviennent de producteurs situés dans un rayon de 30 km maximum sauf pour la mozzarelle qui est produite à Neufchâteau car c’est là que depuis 2013 la fromagerie Buffl’Ardenne, produit une mozzarella 100% ardennaise et certifiée " bio ". Neufchâteau est quand même nettement plus proche que l’Italie !

Ce chouette projet demande une sérieuse organisation

Et c’est Thibaut Laffut qui a endossé le costume de chef d’orchestre. Car entre l’achalandage de l’épicerie, la production de la boulangerie et la vente, il faut une bonne organisation. L’organisation, Thibaut connaît ça car jusqu’à l’arrivée du Covid, il dirigeait son resto et il a profité de cette période pour se réorienter. Il faut dire qu’il possède un sérieux bagage car après sa formation de boulanger-pâtissier et ensuite de restaurateur, Thibaut peut tout aussi bien vérifier le travail dans la boulangerie que répondre aux questions des clients qui voudraient savoir comment cuisiner un chou-rave, des salsifis ou du boudin noir.

En résumé, cette belle aventure c’est comme une grande famille ?

Au départ de laquelle vous avez les fermes Schiepers et du Val Notre-Dame qui produisent fruits, légumes et céréales. Ensuite vous avez Julien et Maxime dans l’atelier de boulangerie, Wendy et Dimitri qui vous accueillent derrière leur comptoir avec le sourire et toujours prêts à vous conseiller. Et enfin, pour orchestrer le tout, c’est le dynamique Thibaut qui passe de l’atelier au magasin pour épauler toute cette sympathique troupe.

Une dernière info ?

L’affaire ne se résume pas là… Car qui dit boulangerie, dit aussi parfois des restes de pains. Or, soucieux du zéro déchet, la boulangépicerie du Champain installée à quelques kilomètres de la brasserie Léopold7 a imaginé un circuit ultra court de valorisation des résidus de fabrication.

D’un côté, la drêche (résidus du brassage des céréales sert à la fabrication du pain tandis que les invendus de pains sont intégrés dans le process de production de la Léopold7. Rien ne se perd, tout se transforme et ce pain à la Léopold 7 sera disponible dès la fin de ce mois.

C’est également à partir des invendus que vous pourrez trouver dans la boulangépicerie de la chapelure ou des biscottes on ne peut plus saines !

Boulangépicerie Champain

224a Chaussée de Wavre à 4520 Wanze

085/613961

http://www.champain.farm/

Pages Fb : Boulangépicerie Champain, fermebioduvalnotredame et FermeSchiepers

Lundi : jour de fermeture

Ouvert tous les jours de 9 à 17h, le samedi de 7.30 à 17h et le dimanche de 7.30 à 12.30.