A 22 ans, il a déjà créé sa marque de vêtements

Chaque jour Pascal Michel met un liégeois à l’honneur dans " Vivre ici ". Ce vendredi, c’est un jeune entrepreneur verviéteois de 22 ans. Il s’appelle Simon André et a lancé sa propre marque de vêtements en 2017. Ce sont nos collègues de Vedia qui lui ont consacré un portrait sur leurs réseaux sociaux.

A l’âge de 18 ans, alors étudiant en art, Simon prend l’habitude de signer son travail avec son nom d’artiste : " Monsi Drean ". L'anagramme de son prénom et de son nom. Très vite il élabore une identité visuelle à associer avec son nom. Pour un voyage scolaire, il customise un sweat-shirt de lycée avec son logo et les retours de ses amis sont plus qu’unanime.

Tout a donc commencé un peu par hasard et 3 ans plus tard, Simon s’est entouré de différentes profils. Pour créer ses vêtements, il s’inspire des grandes marques mais aussi des plus petites enseignes.

Que retrouver dans sa boutique ?

Des casquettes, des t-shirts, des sweats, mais aussi des waist bag (ou sac banane). Depuis quelques temps, il produit également des masques en tissus réutilisables. Tout ça est designé chez nous en Belgique mais comme vous vous en doutez tout n’est pas made in Belgium. C’est la prochaine étape du jeune entrepreneur. Il souhaite produire les vêtements de sa gamme chez nous !

Pour découvrir ses créations, c’est sur internet que ça se passe avec un système de vente en ligne. Comptez entre 19€ et 79€ en fonction des produits souhaités. Pour aller jusqu’au bout des choses, le jeune entrepreneur apporte un soin particulier au packaging de ses colis. Les vêtements sont soigneusement emballés dans une jolie boite en carton reprenant le logo de la marque et accompagné d’un petit carton de remerciement. Tout ça pour permettre la meilleure expérience client possible.

Plus d’infos : www.monsidrean.com