Avec ce nouveau confinement, nous sommes nombreux à la maison à télétravailler ou à utiliser le net pour suivre des cours en ligne, des webinaires, ou encore regarder des films en streaming. L’utilisation à plein régime d’internet représente une pollution numérique qui n’est absolument pas anodine.

Le réseau internet fonctionne via des datacenters composés d’une multitude d’équipements informatiques (ordinateurs, câbles, antennes, etc.), qui permettent de stocker et de transférer des données (vidéos, photos, emails, pages web, etc.) vers nos ordinateurs personnels. Toutes ces technologies numériques qui doivent être fabriquées et alimentées génèrent un coût énergétique très important. A titre d’information, d'après un rapport de Greenpeace de 2017, si Internet était un pays, il serait le troisième plus gros consommateur d'énergie à l'échelle planétaire, derrière la Chine et les Etats-Unis.

En d’autres mots, on peut dire que plus on utilise le net, plus on consomme de l’électricité et donc plus on accentue la pollution numérique.

6 éco gestes pour réduire la pollution numérique :