4 artisans chocolatiers liégeois nous dévoilent les secrets de la préparation de Pâques

Comme chaque année, à Pâques, les chocolatiers nous dévoilent leurs étalages hauts en couleur.

Malgré les restrictions qui nous empêchent à nouveau de nous réunir, la tradition reste et permet de mettre un peu de douceurs pralinées dans nos vies.

Si vous n’avez pas encore commandé vos œufs en chocolat, voici quelques adresses que nous vous recommandons sans hésiter.

Jean-Loup Legrand : Du chocolat à l’âme spadoise

À quelques jours des congés de Pâques, l’envie soudaine de déguster du chocolat commence à se faire sentir ! Cela tombe bien, nous avons une super adresse pour vous ! Il s’agit du chocolatier Jean-Loup ; Place du Monument au n°19 situé à Spa.

Boulanger puis chocolatier

L'artisan chocolatier Jean-Loup Legrand en pleine confection de pralines © Jean-Loup Legrand Il y a 40 ans, Jean-Loup Legrand décide dans un premier temps de se lancer en tant que boulanger-pâtissier comme ses parents et grands-parents. Sept ans plus tard, il ouvre un deuxième magasin en se focalisant uniquement sur le chocolat. Cet artisan certifié, dont la famille est dans la boulangerie depuis trois générations, confectionne environ quatre-vingts sortes de pralines. Ses spécialités : une praline à l’effigie de Spa ; à base de caramel et de myrtilles, une praline à l’élixir de Spa et à l’extrait de Spa. La praline caramel-myrtille est devenue un symbole reconnu de la région.

De nombreuses saveurs à découvrir

Le magnifique étalage de Jean-Loup Legrand Place du Monument à Spa © Jean-Loup Legrand Hormis les quatre-vingts pralines traditionnelles que l’artisan propose, on peut également trouver dans son magasin toutes sortes de produits. En saison, il propose du massepain, des spéculoos, du nougat maison, etc. Mais ce n’est pas tout ! L’artisan fabrique également des pâtes à tartiner. En période de fêtes, vous trouverez les vitrines décorées de façon magnifiques et féeriques. Pâques approchant à grands pas, le magasin a évidemment été mis à l’honneur. De quoi se plonger dans un monde magique ! De plus, s’il vous faut une idée cadeau, il y a toujours ce qu’il faut. Petite tasse et autres objets sont disponibles pour parfaire votre cadeau ! N’hésitez pas à vous rendre à Spa et découvrir l’aussi beau que bon magasin de Jean-Loup ! Vous ne le regretterez pas. Toutes les Infos sont à retrouver sur Facebook : Jean-Loup Legrand – Artisan Chocolatier |

Jean-Loup Legrand : Du chocolat à l’âme spadoise - 30/03/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Vivre ici Liège en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Chocolatier Schonmaker de Barchon : un artisan qui travaille avec des fèves de cacao provenant de la culture durable

On continue notre petit tour et on vous emmène maintenant dans l’entité de Blegny où l’artisan chocolatier Schonmaker travaille son chocolat avec les meilleures fèves de cacao provenant de la culture durable.

Présent depuis 2005 à Barchon avec un savoir-faire familial multigénérationnel

Une des réalisations du Chocolatier Schönmacker © Chocolaterie Schönmacker Depuis 16 ans, l’artisan Bernard Schonmaker propose une large gamme de pralines, chocos ou tablettes. Son chocolat est obtenu grâce aux meilleures fèves de cacao provenant de la culture durable. Il choisit avec soin les cépages de cacaoyers en étant toujours à leurs origines. Celles-ci sont principalement originaires de la Côte d’Ivoire ou du Ghana. L’établissement évolue dans un esprit jeune mêlé au savoir-faire familial de plusieurs générations de boulangers-pâtissiers. En période de fêtes, des étudiants viennent en renfort pour mettre la main à la pâte, c’est le cas de le dire. Tout cela donne un mélange étonnant de tradition et d’innovation.

Cacao trace et gamme de produits locaux

Bernard Schönmacker en compagnie d'un cultivateur de Cacaoyer en Côte d'Ivoire © Chocolaterie Schönmacker Depuis un peu plus d’un an, le chocolat de l’artisan est labellisé "cacao trace". Cela signifie que la récolte ne fait pas intervenir le travail d’enfants et les salaires des travailleurs sont respectés et valorisés. En plus de ses productions artisanales chocolatées, la boutique vous suggère de découvrir la gamme de fins produits locaux, choisis avec soin par l’artisan (café, thé, sirop, vin). Vous avez également la possibilité de confectionner un délicieux panier gourmand selon vos envies. Après le rush de Pâques, l’artisan compte proposer une tablette "Grande Origine". Il s’agit de chocolat au cépage plus particulier que celui qu’il propose d’habitude. Il proviendra par exemple du Costa Rica ou de la Nouvelle Guinée. Pour offrir ou déguster de bons chocolats et produits locaux, rendez-vous à Barchon ! Le patron se fera un plaisir de vous guider dans vos choix. Toutes les infos sont à retrouver sur son Facebook ou sur son site officiel.

Chocolatier Schonmaker de Barchon : un artisan qui travaille avec des fèves de cacao provenant de... Visionnez gratuitement les vidéos du programme Vivre ici Liège en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Les Délices de Deline à Hannut : une passion née il y a 7 ans

Passons cette fois du côté de la Hesbaye (Hannut) où vous retrouverez l’artisan chocolatière : Les délices de Deline. Une passionnée qui fait le bonheur des habitants de sa région depuis 7 ans maintenant.

D’abord une passion avant d’en faire un métier !

. © Les délices de Deline Adeline Frantz débute dans le chocolat par passion. Il y a 7 ans, elle décide d’entreprendre une formation de chocolatière en cours du soir. Elle commence d’abord par travailler le chocolat dans sa cuisine et sa passion prenant de l’ampleur, elle décide alors d’en faire son métier. Elle transforme une dépendance de la maison en atelier et la voici lancée. Par la suite, elle crée sa propre boutique juste à côté de la maison.

Utilisation de produits naturels et du chocolat de chez Callebaut

. © Les délices de Deline Adeline travaille seule avec des produits naturels sans conservateurs et arômes artificiels. Pour concevoir ses pralines moulées et enrobées, elle utilise le chocolat de chez Callebaut. Pour la fête de Pâques, elle propose 21 sortes de saveurs originales telles que : cuberdon, caramel beurre salé, pistache, vanille ainsi que plein d’autres goûts. Elle réalise également des œufs décorés en forme de poule et propose d’autres créations sur le thème de Pâques. En plus de ces réalisations, vous y trouverez bien évidemment ses produits servis tout au long de l’année comme par exemple, ses délicieuses pâtes de fruits artisanales !

Large public visé et possibilité de réserver via son site internet

. © Les délices de Deline Étant une des rares artisans chocolatier de la région, la chocolaterie touche du public bien au-delà de Hannut. Des clients viennent parfois de loin pour venir chercher ses succulentes créations. Notez qu’il est possible de commander via le site internet et de venir retirer sa commande en magasin ! Si vous êtes à la recherche d’un chocolatier original, vous êtes au bon endroit ! Adeline Frantz se fera un plaisir de vous faire découvrir ses produits artisanaux. N’hésitez pas à aller voir toutes les infos sur la page Facebook – Les délices de Deline ou de commander en ligne via son site.

Les Délices de Deline à Hannut: une passion née il y a 7 ans - 31/03/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Vivre ici Liège en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Carré noir : la passion du chocolat en Neuvice

Pour clôturer notre semaine spéciale "chocolat", nous avions envie de vous emmener en Cité Ardente et plus précisément en Neuvice où vous pouvez retrouver la célèbre boutique Carré noir.

Une chocolaterie devenue incontournable

Sélection d'oeufs par Mélanie Lemmens à offrir à vos proches en ce week-end de Pâques. © Carré Noir Derrière Carré noir se cache le nom de Mélanie Lemmens qui est devenue une chocolatière incontournable dans le quartier grâce à son style unique.



Elle a commencé dans le domaine il y a quelques années en vendant ses chocolats tout d’abord en ligne.

Sa philosophie ? Démontrer que le chocolat fait partie intégrante de nos vies peu importe le moment et le contexte !



Pour mener à bien son projet, elle s’est entourée des meilleurs artisans du monde entier et n’a gardé que ses coups de cœur. C’est comme cela qu’est né “Carré noir”. Créée durant l’été 2014, la boutique a su directement s’imposer auprès des touristes et des Liégeois et est devenue une adresse immanquable du quartier en Neuvice.

Collaboration avec l’artiste liégeois Moshi-Moshi

"L'œuf à la pop" issu de la collaboration entre Carré Noir et l'artiste Moshi Moshi © Carré Noir Mélanie avait déjà remarqué le travail de l’artiste liégeois "Moshi Moshi" avec ses impressions sur des œufs en porcelaine. Elle a alors eu l’idée de lui faire réaliser les mêmes impressions, mais cette fois, sur des œufs en chocolat ! Cette idée a débouché sur une collaboration très originale et un nom déjanté : l’œuf à la pop.

Ce dernier très coloré est composé de chocolat blanc et est garni à l’intérieur de petits œufs en chocolat de toutes sortes. Durant cette fête de Pâques, la chocolaterie propose des chocolats d’exception comprenant 15 sortes d’œufs différentes avec des associations originales telles que ganache yuzu-caramel-mangue et caramel-framboise-praliné croustillant-pistache. On y trouve également toute une gamme de lapins en chocolat comme par exemple, les "wonder lapins", "les super lapins pompon", "les lapins Harry Potter", etc. Tout un panel délicieux au visuel très coloré qui n’est pas pour déplaire aux enfants (et aux grands évidemment) ! Si vous recherchez du chocolat sous formes originales pour cette fête de Pâques, Mélanie Lemmens et son équipe se feront un plaisir de vous accueillir tout au long de ce week-end de Pâques. Toutes les infos : sur le site officiel de Carré noir ou la page Facebook : Carré Noir

Carré noir : la passion du chocolat en Neuvice - 01/04/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Vivre ici Liège en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Même si nous aurions aimé mettre à l’honneur tous les chocolatiers de notre région, nous vous invitons à partir à la découverte de tous ces artisans qui passent des heures dans leurs ateliers afin de nous offrir chaque jour des produits de qualité et faits avec passion.



Les bons plans du moment en province de Liège, ça se passe sur Vivacité !

Si vous voulez tout savoir sur les dernières nouvelles positives de notre belle province, rendez-vous tous les jours dans Vivre ici Liège de 14 heures à 16 heures sur VivaCité et en replay sur Auvio.