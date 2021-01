3 actualités positives qui mettent en valeur Liège et les Liégeois

L'artiste et poétesse liégeoise Lisette Lombé vient de recevoir le Prix du jury du prix Grenades (RTBF) pour son recueil de poèmes "Brûler brûler brûler" dont les textes font écho à son vécu et à ses engagements. Lisette est une véritable touche-à-tout artistiques : collages, performances, ateliers, slam... Elle est aussi depuis 2017 citoyenne d'honneur de la ville de Liège pour sa démarche d'artiviste et d'ambassadrice du slam aux 4 coins de la francophonie. Félicitations à elle.

La newsletter " Bulletin " vient de mettre en lumière une réserve de photos plutôt inattendues dont dispose la Bibliothèque du Congrès Américain. En effet, une centaines de photos (109 pour être précis), prises entre 1890 et 1900 font découvrir, en couleur, des lieux touristiques de l’époque. Elle font partie d’un catalogue qui avait bénéficié d’un procédé unique à l’époque, le " Photocrom " qui convertissait les photos en noir et blanc en photos de couleurs pour en faire des cartes postales et des albums. De là à imaginer que les Américains se sont échangés des mots sur des clichés du vieux Liège, il n’ y a qu’un pas qui laisse rêveur…

Un petit pas pour l’homme, un grand pas vers les cadeaux

. - © LiegeTogether

L’application pour smart phone No Big Deal débarque à Liège. Lancée par un ancien étudiant d’HEC-Liège, elle encourage à bouger et plus précisément à marcher pour obtenir des cadeaux.

Le principe est simple. Tout d’abord, on télécharge l’application. On choisit une récompense qui nous fait de l’œil chez un commerçant de la région (une réduction, un plat gratuit…) et le défi est lancé. Vous avez un nombre maximum de jours pour faire le nombre de pas demandés. Par exemple : 5 jours pour faire 18 000 pas. Le principe nous plait parce que c’est accessible, cela incite les utilisateurs à jouer et cela met en avant les commerçants locaux.