100ème du "Grand Cactus" : histoire d'une production liégeoise à succès

L’émission culte " Le Grand Cactus " fête ce soir sa 100ème émission avec au programme, beaucoup de rires mais aussi de surprises.

Lors d’un passage éclair dans notre studio, Jérôme de Warzée se dit "un peu nerveux pour ce soir" mais on sent une réelle impatiente que vous découvriez les petites pépites de cet épisode anniversaire.



Une fois n’est pas coutume, au lieu de vous dévoiler le programme de ce soir (programme que vous pouvez de toute façon retrouver via le lien ci-dessous), nous allons revenir quelques instants sur les débuts de cette émission devenue aujourd’hui incontournable. Une émission à l’ADN mi Bruxelloise mi Liégeoise puisqu’une bonne partie de la production se prépare à Liège et que toutes les émissions sont également enregistrées dans les studios de Médiarives.



Les débuts du projet

C’est vers la fin d’année 2014 que tout a officiellement commencé. A l’époque, Jérôme de Warzée cartonne déjà avec sa chronique piquante dans l’émission radio " Le 8/9 ". La productrice de cette émission, Marie Iker, lui demande alors s’il n’a pas une idée de projet d’humour à proposer. Mais étant beaucoup en tournée à l’époque et ayant en plus des chroniques dans l’émission sportive "La Tribune", il était impossible pour notre humoriste de mettre sur pied un tel projet.



Et pourtant, ce n’est que quelque temps après que l’idée de génie est apparue aux yeux de la productrice. Celle de créer une version TV et XXL du cactus déjà bien connu en radio. Cette idée fut presque une évidence car à l’époque, Jérôme invitait régulièrement l’humoriste Kody qui incarnait déjà à l’époque des personnages en radio. " Il ne faisait pas des personnages connus mais le faisait des personnages avec des accents comme un vendeur suédois ou encore un dictateur mexicain. Ce n’était pas tout à fait ça mais le délire était déjà là ", nous confie l’humoriste.

Fabian Le Castel, lui, incarnait dans la même émission des personnages mais utilisait ses milles voix pour imiter les plus connus.

Quant à Martin, il revenait bien sûr en Kiki l’innocent comme dans "La Tribune".

Les interviews décalées et loufoques des chroniqueurs du Grand Cactus en télé, c’est une sorte de prolongement de la chronique quotidienne sur Vivacité finalement.



Une bande d’amis pour débuter le projet

Tout s’est enchaîné assez vite. Pour les comédiens, tout s’est fait très naturellement puisqu’ils se connaissaient déjà tous depuis près de 5 ans. Un sentiment que nous partage Jérôme De Warzée en disant : " Je me souviens très bien lors d’une de nos petites escapades aux Enfants de Chœurs (Vivacité), nous étions en mai 2015 et j’y allais avec James Deano et Kody. Et dans la voiture, je leur ai dit qu’on allait commencer un projet d’humour sur la RTBF en octobre. Je ne leur ai pas demandé leurs avis en fait. C’était d’office et eux ne m’ont pas posé de questions. On s’est toujours fait confiance en fait donc on est parti comme ça et on est aujourd’hui encore là ".



Un succès immédiat

L’émission a démarré tout de suite très fort avec des audiences qui sont vite montées en flèche. La structure étant toujours la même aujourd’hui, cela prouve que les bases proposées par les équipes de production étaient déjà solides. L’humoriste nous déclare cependant qu’il ne pensait pas un jour fêter une centième. Et après presque 6 ans, c’est chose faite avec un public toujours bien présent et demandeur.

Tous les humoristes, dont plusieurs Liégeois sont, eux aussi, heureux d’être là et de continuer à incarner les personnages, à déconner en duplex, à présenter les séquences.



En tout cas ce qui est certain c’est que cette centième ne risque pas d’être la dernière !

Pour ne rien rater de cette émission anniversaire, rendez-vous ce soir sur Tipik dès 20h15 !