"100% Liégeois" : la richesse de la Province de Liège vous attend dans les Vennes

Ils y ont pensé pendant plusieurs années. Ils ont testé les produits, répondus aux nombreuses questions de leurs clients et puis, ils ont franchi le cap en ouvrant un commerce !

Eux, ce sont Geoffrey et Keurby, qui connaissent déjà bien leurs petits trésors puisqu’ils en proposent depuis une dizaine d’années dans leur chalet du village gaulois et du marché de Noël.

"100% Liégeois", le nouvel écran des produits Made in Liège

Mais de quoi parle-t-on ? De plus de 800 références et pas moins de 105 fournisseurs que l’on retrouve depuis quelques semaines dans une boutique dédiée à l’épicurisme et à l’art "de se faire avoir bon". Geoffrey se consacre à 100% à la boutique. Keurby, quant à elle, cumule encore à la fois la boutique et son poste dans le marketing et la communication.

© 100% Liégeois Une bonne année a été nécessaire au jeune couple pour concrétiser le projet et y poser la marque "100% Liégeois". La boutique, agencée par des artisans locaux en bois de palette et structures métalliques, a ouvert ses portes là où se trouvait l’ancienne boulangerie de quartier François, qui a animé l’Avenue Elisabeth pendant plus de 40 ans, et qui avait fermé ses portes il y a un peu en décembre 2019. A ce propos, Geoffrey et Keurby n’auraient pu envisager leur "100% Liégeois " ailleurs que dans le quartier d’enfance du Liégeois.

Mais, qu’est-ce qu’on y trouve ?

A boire et à manger, mais aussi des cosmétiques et autres plats cuisinés par deux restaurants Liégeois. Le tout, dans un joli espace sur 100 m² où se développe une boutique, un espace dégustation, un bar et une cuisine, le tout connecté pour développer des cours de zythologie, de cuisine, de fabrication de savon ou encore organiser afterwork et brunch. L’aventure "100% Liégeois " est déjà une belle réussite, à l’image des richesses de notre province.

