Vous êtes jeunes sportifs... Pensez à bien vous alimenter !

Et surtout pourquoi manger correctement ?

Pascale Robience, diététicienne et professeur à la Haute Ecole Condorcet à Tournai explique que pour les jeunes sportifs... il est primordial :

d'assurer un statut nutritionnel satisfaisant de façon à n’altérer ni sa santé ni ses performances

de permettre une croissance et un développement optimaux malgré les charges de travail élevées

d'aider à la protection cellulaire lors des entraînements et à la réparation cellulaire dans la phase de récupération

Nous le savons, certains adolescents sont vulnérables, influençables et réceptifs aux messages extérieurs issus du matraquage commercial, des annonces sur les réseaux sociaux et même parfois de l’entourage… la durée des repas est souvent réduite au minimum voire inexistante ! Le manque de connaissance sur l’alimentation et la disponibilité des aliments ne permettent pas aux adolescents sportifs de faire des choix alimentaires judicieux.