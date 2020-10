Vous aussi vous luttez contre le gaspillage alimentaire ?

Les règles d’or pour ne pas jeter et bien cuisiner les restes...

Françoise Lardenoey, chargée de communication de l'intercommunale hennuyère Tibi, explique à Philippe Jauniaux qu'en Wallonie, chaque habitant jette entre 14 et 23 kg d‘aliments encore consommables par an ce qui représente 16% du contenu de notre poubelle. Si on comptabilise tout ce qui est perdu lors des récoltes, du transport et durant la vente en grande surface, on se situe entre 150 et 180 kg de nourriture gaspillée par an et par personne.