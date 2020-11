Votre frigo : l'élément central de la cuisine !

Avec le temps morose et enfermés à la maison, il est parfois tentant de se consoler avec le contenu du frigo…

Françoise Lardeneoy, chargée de communication de l'intercommunale hennuyère Tibi, explique à Fanny Rochez que la bonne gestion du frigo évite de gaspiller, de produire des déchets, mais aussi, de faire des économies importantes... Le gaspillage alimentaire nous coûte plusieurs centaines d’euros par an !

Il y a quelques règles à suivre. On essaie de vider le frigo entre chaque grosse course au magasin, cela permet de le nettoyer régulièrement. On le nettoie avec un linge propre, de l’eau chaude et un peu de bicarbonate de soude. Pour les planchettes en verre, certaines peuvent se placer dans le lave vaisselle. Si pas, après le nettoyage, un rinçage avec de l’eau vinaigrée est conseillé.