Vos produits locaux à commander, à emporter ou à faire livrer chez vous, c'est ici !

Voici une carte dynamique entièrement dédiée aux produits de bouche et aux savoir-faire agroalimentaires en Hainaut.

Hainaut Développement est une institution qui accompagne notamment les petites et moyennes entreprises du secteur agroalimentaire dans le développement de leurs activités. Le portail http://www.hainaut-terredegouts.be/ promotionne leur savoir-faire et contribue au développement des circuits-courts.

Pour répondre à la crise sanitaire actuelle, une carte dynamique y a été créée. Elle permet la localisation des producteurs locaux qui vendent directement au particulier et parfois distribuent eux-mêmes leurs produits.

"On ne fait que l'intermédiaire entre le producteur et le consommateur... Le site est une vitrine et pas un site de commande en ligne..." précise Fabian WILMET, Responsable du Service Agroalimentaire chez Hainaut développement.

152 producteurs locaux, répartis par arrondissement, sont actuellemnt répertoriés sur cette carte mise à jour régulièrement : www.hainaut-terredegouts.be/carte-covid19

Commandez, emportez ou faites livrer directement chez vous ces produits de terroir ! Achetez local... Vous connaîtrez la qualité de ce que vous consommerez. Vous rémunérerez le travail des agriculteurs à sa juste valeur. Vous maintiendrez la diversité des campagnes. Vos aliments n'auront pas parcouru des milliers de kilomètres pour se retrouver dans votre assiette. Et surout vous créerez du lien au sein de vos villages.

Pour rester informé sur le savoir-faire local ou être ajouté à cette liste en tant que producteur : https://www.facebook.com/hainautterredegouts/