Vaincre de l'obésité : c'est possible !

En Belgique, 50% des adultes sont en surpoids et 16% sont obèses.

"Dans le Hainaut, la situation est encore plus grave puisqu’il y a 58% d’adultes en surpoids et plus de 24% en obésité" : constate Pascale Robience, diététicienne et professeur à la Haute Ecole Condorcet à Tournai.

L’obésité favorise le développement d’un diabète de type II, des maladies cardiovasculaires, des apnées du sommeil mais également bien d’autres complications comme des problèmes d’infertilité, d’insuffisance cardiaque et de cancers.

On connait de mieux en mieux cette maladie complexe et on peut actuellement affirmer que :