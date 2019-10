Une boutique de vêtements pour grands... Quelle bonne idée !

Pour se sentir bien... On doit notamment être à l'aise dans ses habits.

Grandes et grands, ce n'est pas toujours évident de trouver chaussures ou habits à votre taille. Manches et pantalons trop courts, pas adaptés et pas vraiment tendance... C'est fini !

L'ancienne basketteuse, Pascale Van Roy, vous invite à pousser la porte de son nouveau magasin sans complexe. Si comme elle, vous mesurez 2 mètres, à l'intérieur de sa boutique tout est à votre taille. Désormais vous allez pouvoir faire du shopping, choisir, essayer et non acheter par dépit sur Internet. Les vêtements, chaussures et accessoires sont à la mode et séduisants.

La maison s'appelle "Tall's Corner", "Le coin des grands", car elle est située sur un coin et que tous les gens l'intérieur sont grands...

Soyez les bienvenus à la Rue des Chapeliers à Tournai https://www.facebook.com/Talls-Corner-103718964317291/