Un seul geste zéro déchet adopté et nous sommes tous gagnants !

Faire son potager, réparer sa lampe soi-même, apposer un autocollant stop pub sur sa boîte-aux-lettres… c’est opter pour le zéro déchet et donc penser environnement, santé et économie. Vous souhaitez prendre d’autres initiatives zéro déchet ? Voici quelques idées que Nathalie Remy chargée de communication de l'intercommunale hennuyère ipalle, détaille à Fanny Rochez.

Pour d’autres bons plans, mais aussi l’actualité et l’évolution en matière de gestion des déchets, abonnez-vous à la newsletter Le Principalle, via https://www.ipalle.be/

Rendez-vous à noter...

Pour chaque geste zéro déchet adopté, nous sommes tous gagnants ! - © takasuu - Getty Images/iStockphoto

Collecte de jouets en bon état le samedi 17 octobre dans tous les recyparcs, aux heures d’ouverture habituelles : les jouets collectés par la Croix-Rouge seront remis à des associations locales et offerts à d’autres enfants. Les peluches ne sont pas acceptées, pour des raisons d’hygiène, et les jouets à piles non plus, pour des raisons environnementales.

Conférence " Vivre sans déchets, est-ce possible ", le mardi 17 novembre à Enghien. Entrée gratuite. Inscriptions obligatoires https://www.ipalle.be/