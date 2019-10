Un peu de répression à Mons, pour une meilleure prévention ?

Les gardiens de la paix existent pratiquement dans toutes les grandes villes.

On les reconnaît grâce à leurs uniformes mauves. Désormais, ils vont pouvoir sermonner plus efficacement les comportements récalcitrants. Catherine Larmusiaux, coordinatrice du service prévention de la Ville de Mons rappelle à Philippe Jauniaux leurs différentes missions. Ils sont un relais entre le citoyen et les services communaux. Ils sécurisent les abords des écoles... Ils soulignent les comportements gênants des automobilistes... Ils constituent une présence bienveillante et rassurante auprès de la population.

Ces agents ne sont malheureusement pas toujours respectés. Dans le cadre d'une procédure de recrutement interne, la Ville de Mons va désigner quatre gardiens de la paix qui recevront une formation supplémentaire d'agent constatateur. Ils pourront sanctionner les comportements récalcitrants par des amendes administratives ! Mons passe ainsi à la vitesse supérieure pour plus de respect...