Un frigo solidaire et anti gaspi est installé à La Louvière !

C'est un dispositif de partage, de surplus et d'invendus alimentaires frais !

"En Belgique, on jette par an et par personne 350 kg de nourriture" explique à Fanny Rochez, Alexia Debailleux, responsable des Magasins citoyens à La Louvière. Il est grand temps d'agir ! Le frigo solidaire est ouvert à tous : particuliers, entreprises ou restaurants. Il vise deux objectifs, la lutte contre le gaspillage alimentaire et surtout l'aide locale aux plus démunis.

Une charte a été mise en place en ce qui concerne l'approvisionnement du frigo. On ne peut y déposer que des produits frais de qualité : fromages, beurre, charcuteries, fruits, légumes mais aussi des plats faits maison bien étiquettés.

Le nombre de produits emportés doit se faire dans la solidarité, en fonction des dons et bien entendu des besoins de chacun ! Ne prenez que ce dont vous est nécessaire. Pensez aux autres... C'est ça la solidarité !

Vous trouverez ce frigo solidaire accessible du lundi au samedi de 10h à 17h30 à la rue Hamoir, 56 à La Louvière.