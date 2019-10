Un bar à chats... Qu'est-ce que c'est que ça ?

Un salon de thé dans lequel se baladent des chats prêts à l'adoption ! Vous connaissez ?

Boire un verre, déguster une pâtisserie en compagnie des chats, c'est possible à La Louvière ! "Complètement Félin", l'établissement de Sandra Alongi vous offre une véritable "rononthérapie"... Le nom fait sourire, et pourtant, c’est très sérieux. Le chat possède de véritables pouvoirs thérapeutiques : il apaise, déstresse, soigne les insomnies et chasse les idées noires !

Vous aimez les chats ? Vous passerez un agréable moment en leur compagnie à La Louvière ! Et si vous craquez pour l'un d'eux, vous pourrez l'emmener à la maison. Les chats recueillis par Sandra proviennent de la SPA et cherche tous une "famille pour la vie"... 91 petits félins ont déjà été adoptés.

Ecoutez Philippe Delmelle et Sandra... Et allez, pourquoi pas, passer un bon moment dans son bar à chat.

Pour tous renseignements : https://www.facebook.com/completementfelin/