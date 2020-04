Tous à "Doureuuuh" en 2021

Un été sans Dour Festival !

Les festivaliers décomptaient les jours mais...Mais c'est décidé, le Dour Festival n’aura pas lieu en juillet.

Le célèbre rendez-vous avec la musique et la fête est déprogrammé. "Nous nous y étions préparés... Il était très important de savoir où on allait et si on allait pouvoir organiser le festival..." dit le directeur Damien Dufrasne à Philippe Jauniaux.

Même si, tous, nous espérons que la situation sanitaire s'améliore d’ici l’été, il n’aurait pas été judicieux de convier Belges et Européens à #dour2020. La santé et la sécurité des festivaliers, des artistes, des partenaires, des fournisseurs, des employés et des volontaires demeurent la priorité absolue.