Tournai : admirez les clochers de la cathédrale Notre-Dame

Les dernières mesures gouvernementales nous forcent à revoir nos périodes de temps libre sans musées ou centres culturels. Une bonne raison cependant de revisiter le patrimoine de nos régions! A deux pas de la Grand'Place, la cathédrale de Tournai trône fièrement. Classée depuis 2000 au Patrimoine mondial de l'UNESCO et au Patrimoine majeur de Wallonie, c'est elle qui a donné à la ville de Tournai le surnom de "cité des cinq clochers". Joyau de l'époque médiévale, le monument allie les styles roman et gothique en affichant des dimensions impressionnantes au niveau européen. Un des aspect qui a permis la classification de l'édifice sur les listes de l'UNESCO est son considérable état de conservation, notamment du transept et des capitaux de la nef.

Le religieux allié à la culture

La cathédrale Notre-Dame de Tournai a également joué un rôle important au sein de la cité, au niveau politique, social, économique, intellectuel et culturel. Aujourd'hui encore, le comité de gestion insiste sur son statut de monument social, ancré dans le quotidien des tournaisiens. Avant la crise sanitaire, il était possible de visiter sa salle des archives. On y présentait également des expositions, des événements musicaux, caritatifs ou culturels... L'évêque affirme n'avoir jamais été contre toute sorte d'événement, c'est même plutôt le contraire, pour autant que ceux-ci respectent les lieux.

2 images La cathédrale Notre-Dame de Tournai en rénovation © Getty Images

Le temps pose malheureusement sa marque sur le bâtiment, qui se doit d'être consolidé depuis un violent ouragan en 1999. Un plus grand chantier, de rénovation cette fois, a été entrepris en 2006. Les oeuvres et tableaux présents à l'intérieurs ont été déplacés afin d'être protégés. A travers son architecture, son patrimoine religieux, son trésor et ses dossiers d'archives, il vous est possible de découvrir ce joyaux médiéval enchâssé en plein dans le paysage urbain.