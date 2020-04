"Steffi'T Tonic"... Bougez... et renforcez votre immunité !

De la gym pour tous à la maison...

"L'activité physique distribue plein d'endorphine et de dopamine, donne du bonheur et booste l'immunité à condition de ne pas aller au-delà des ses limites. Le sport doit rester confortable pour être bénéfique" déclare Stéphanie Dermaux.

Confinement oblige, nos habitudes sportives sont boulversées. Il n'y a plus d'entrainements collectifs, plus de salles ouvertes, plus de compétitions...

Stéphanie, vous la connaissez, vous la voyez quotidiennement sur La Deux à la RTBF depuis 10 ans. Elle vous suggère de bouger pour votre bien-être ! En cette période, elle propose gratuitement des séances accessibles en direct pour tout le monde, débutant ou non, via sa page Steffi’t Tonic : https://www.facebook.com/SteffiT-Tonic-2296918827245021/